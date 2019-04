Hehlingen im Glück – Schiri nimmt Handelfmeter zurück

Der TSV Hehlingen hat nach drei Niederlagen in Serie mal wieder drei Punkte eingefahren. Beim FC Schunter gewann der Fußball-Bezirksligist mit 4:0 (3:0).

In Abwesenheit des sich im Urlaub befindenden TSV-Coaches Sven Schubert sah Co-Trainer Ulf Heidenreich einen verdienten Sieg seiner Elf, „weil wir uns durch gutes Passspiel gute Torchancen herausgespielt haben“.

Allerdings hatten die Wolfsburger in den ersten fünf Minuten Glück. Denn nach Steckpass von Schunters Niklaas Osumek umkurvte Kai Pingel Hehlingens Keeper Robin Fast, den Abschluss wehrte Glenn Kröhl auf der Linie ab. Der Schiedsrichter entschied auf Handelfmeter, nach Beratung mit seinem Assistenten nahm er den Strafstoß aber zurück – zu Recht, meinte der Co-Trainer der Gäste: „Glenn hatte beide Hände am Körper und wurde aus kurzer Distanz angeschossen.“

So legte der neue Tabellenachte mit dem laut Heidenreich schönsten Tor den Grundstein zum Erfolg. Bjarne Klingfurt passte von rechts ins Zentrum, Fabian Spahn täuschte einen Schuss an und brachte Dario Alaimo in Position, der das Leder unten rechts versenkte.

