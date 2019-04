Land unter bei Lupo II! 1:7-Pleite gegen SSV II

Ein wahres Debakel erlebten die Bezirksliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg II am gestrigen Sonntag im Heimspiel gegen den vom Abstieg bedrohten Aufsteiger SSV Vorsfelde II. Nach einem 1:1 zur Pause ließ sich die Elf von Trainer Antonio Renelli noch mit 1:7 abschießen.

Lupos Trainer war bedient: „Wir haben im Kollektiv versagt – von vorne bis hinten!“ Im ersten Durchgang war es noch eine offene Partie, doch was sich in der zweiten Hälfte abgespielt hat, sorgte für Sprachlosigkeit beim Coach. „Wir waren einfach nicht gallig, nicht aggressiv genug. Vorsfelde hatte es leicht gegen uns.“ Das ist eine gute Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten.

Zweikampfverhalten? Fehlanzeige. Laufbereitschaft? Mangelhaft. Nur einige Spieler stemmten sich gegen die Demontage. Doch das reichte nicht. Die Regionalliga-Reserve geriet mächtig unter die Räder – und des einen Leid ist des anderen Freud’.

Vorsfeldes Coach Giuseppe Millemaci war froh über den Auftritt seiner Elf, trat aber so gleich auf die Euphoriebremse: „Dieser Sieg tut richtig gut. Es war ein Schritt nach vorne, aber wir haben noch nichts erreicht.“ Seine Mannschaft ging das Derby so an, wie man derartige Spiele im Abstiegskampf angehen muss: griffig, motiviert und mit enormer Laufbereitschaft. Attribute, die bei den Gastgeber einfach nicht vorhanden waren.

So hatte Vorsfelde letztlich leichtes Spiel. Allen voran Miguel Schade zeigte sich mit vier Treffern richtig gut aufgelegt. Es war aber eine geschlossene, gute Leistung einer Mannschaft, die über die 90 Minuten schlichtweg den deutlich größeren Siegeswillen gezeigt hat.

