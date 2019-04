Kick verhindert für den Vorsfelde die komplette Ernüchterung

ein Tor war zu wenig: Abdelhakim Jedli (am Ball) traf zum 1:0, am Ende reichte es für seinen SSV gegen Hillerse aber nur zum 2:2.

Die Reaktion auf das desolate Ergebnis gegen Göttingen blieb aus. Am Ende eines heiß umkämpften Landesligaspiels kamen die Fußballer des SSV Vorsfelde nicht über ein 2:2 (1:0) gegen den TSV Hillerse hinaus.

Am Rande der Begegnung wurde indes bekannt, dass mit Maximilian Krüger vom Oberligisten MTV Gifhorn ein neuer Mittelstürmer zum SSV wechselt. Der 21 Jahre alte und 1,92 Meter große Angreifer trägt ab dem Sommer das Trikot der Eberstädter.

SSV-Trainer André Bischoff ärgerte sich über ein Spiel, in dem mehr als ein Remis drin gewesen wäre. „Wir haben uns um unseren eigenen Lohn gebracht.“ In der ersten Halbzeit lief für den SSV noch alles nach Plan. Dem Tabellenzweiten waren die vielen verletzungsbedingten Umstellungen nicht anzumerken. Bischoffs Team kontrollierte das Geschehen und ging nach 38 Minuten verdient mit 1:0 in Führung. Flügelflitzer Abdelhakim Jedli tankte sich über die linke Außenbahn durch und versenkte den Ball aus gut 25 Metern im Netz der Gäste. Ähnlich wie im Hinspiel, das Vorsfelde 4:0 gewann, machte die SSV-Abwehr den gegnerischen Angreifern das Leben schwer. „In Durchgang 1 war das eine vernünftige Leistung“, so Bischoff.

Wie schon des Öfteren in der Rückrunde brachte seine Mannschaft die Leistung nicht über 90 Minuten. Die ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff spiegelten noch den Spielverlauf der ersten Halbzeit wieder. Vorsfelde war am Ball, ohne jedoch zwingend auf das zweite Tor zu spielen. Dies sollte sich rächen. Durch einen Torwartfehler von Vorsfeldes eigentlicher Nummer 2, Mohamed Majid, glichen die abstiegsbedrohten Hillerser aus. Michel Lehmann freute sich in der 65. Minute über das Geschenk des SSV-Keepers.

Keine sieben Minuten später, stellten die Gästen den Spielverlauf auf den Kopf. Und wieder war es ein Individueller Patzer, der zum Torerfolg für Hillerse führte. Ein Fehlpass im Spielaufbau, eine schlecht gestaffelte Hintermannschaft – da ließ sich Hillerses Luca Ehresmann nicht zweimal bitten und traf zum 2:1 (78.). Gegen die nun immer tieferstehenden Gäste fiel zumindest noch der Ausgleichstreffer. Linksverteidiger Melvin Kick brachte den Ball über die Linie (82.).

Der Grund, warum sein Team zurzeit nicht über volle 90 Minuten performt, sei die mangelnde Zahl fitter Spieler. „Wir müssen immer wieder Personal schieben“, sagte Bischoff. Dieses Problem scheint sich allerdings vorerst nicht zu legen. Michele La-Pietra musste den Platz mit einem Muskelfaserriss verlassen. Jedli sah seine fünfte gelbe Karte und fehlt somit nächsten Sonntag (15 Uhr) im Nachbarschaftsduell in Reislingen gesperrt.

SSV: Majid – Sarstedt, Breit, Haberecht, Kick – Dubiel, La-Pietra, Evers – Pollak, Schmidtheisler, Jedli

Tore: 1:0 Jedli (38.), 1:1 Lehmann (65.), 1:2 Ehresmann (78.), 2.2 Kick (82.)