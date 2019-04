Zweimal 1:0 – Kellerkinder sorgen für Überraschungen

Defensive Stabilität war Trumpf im Kreisklasse-Duell zwischen Sülfeld und Sandkamp (rote Trikots). Beide Mannschaften gaben sich in ihrem Abwehrverhalten keine Blöße und kämpften um jeden Ball. Fast folgerichtiges Ergebnis: Die Partie endete torlos.

Wolfsburg. Schlusslicht DJK Wolfsburg siegt in der 1. Fußball-Kreisklasse bei Reislingen/Neuhaus II, Hattorf ärgert Hehlingen II.

Der 19. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse hielt einige Überraschungen parat: Während sich Tabellenführer SSV Vorsfelde III weiter schadlos hielt, patzten im Kampf um Rang 2 die Reserven des TSV Hehlingen und SV Reislingen/Neuhaus II in ihren Duell gegen zwei Kellerkinder.

SSV Vorsfelde III – VfR Eintracht Nord 7:0 (3:0). Tore: 1:0 Arndt (13.), 2:0 Blümke (17.), 3:0, 6:0 Kühnetz (18., 75.), 4:0 Steinberg (54.), 5:0 Haase (66.), 7:0 Behn (86.). Gelb-Rot: Fuchs (68., VfR, Meckern). Trotz des deutlichen Erfolgs gegen eine personell arg dezimierte Gäste-Elf war SSV-Coach Christian Meyer mit der Leistung seiner Elf nicht zufrieden. „Das war unser schlechtestes Saisonspiel. Ich musste das erste Mal zur Halbzeit richtig laut werden“, so der Eberstädter, der speziell mit der Chancenverwertung haderte.

SG Heiligendorf/Mörse II – Rot-Weiß Wolfsburg 1:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:3 Kassem (19., 46.), 0:2 Gülay (31.), 1:3 Deutscher (47.), 1:4 Habhab (75.). Rot: Brandenburg (90., SG II, Notbremse). So deutlich wie es das Ergebnis aussagt, war die Partie nicht. Speziell in den 20 Minuten nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber mindestens ebenbürtig. „Wir haben leider sehr viele Chancen ausgelassen. Mit ein bisschen Glück hätte es am Ende auch 6:4 für uns ausgehen können“, fasste SG-Trainer Tim Freitag zusammen.

TSV Hehlingen II – MTV Hattorf 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Schaudinn (74., Foulelfmeter). Bastian Vollack war bedient. Nach der Partie ließ der TSV-Coach seine Schützlinge sogar noch Diagonale laufen, mit der Leistung seiner Truppe während der 90 Minuten war er so gar nicht einverstanden. „Beim Warmmachen war schon zu bemerken, dass der Dampf fehlt. Das hat sich durch das ganze Spiel durchgezogen“, ärgerte sich der Hehlinger. Stefan Schulze vergab kurz nach dem 0:1 sogar noch per Foulelfmeter den möglichen Ausgleich.

SV Reislingen/Neuhaus II – DJK Wolfsburg 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Gezae (81.). Überraschender Sieg des Tabellenletzten. Entsprechend groß war der Frust-Faktor bei SV-Trainer Holger Grunewald. „Das war einfach nur schlecht. Der DJK-Sieg ist nicht unverdient, die Gäste haben es gut gemacht. Ich hätte bei mir mindestens sieben Leute auswechseln müssen“, erklärte der enttäuschte Reislinger Verantwortliche.

TSV Sülfeld – SV Sandkamp 0:0. Die vielen Sonnenstunden schienen beide Teams zu lähmen, beide glänzten nicht unbedingt mit Offensivpower. Die Gastgeber boten aufgrund zahlreicher Ausfälle nicht mehr als eine Rumpf-Elf auf. „Es war nicht viel mehr als ein lauer Sommerkick. Torchancen waren Mangelware, eigentlich hatte sich auch keine Mannschaft den Sieg verdient“, sagte Sülfelds Trainer Peter Dohmes.