Bitter: Lupos Kampf wird nicht belohnt

Musste ins Krankenhaus: Timon Hallmann (links) verletzte sich in Kiel an der Schulter und droht erneut auszufallen.

Fußball-Regionalligist Lupo Martini führte in Kiel lange mit 1:0. Der Ausgleich für die Gastgeber fiel erst in Schlussphase.

Wolfsburg. Da fährt Lupo Martini Wolfsburg als abgeschlagenes Schlusslicht der Fußball-Regionalliga zum Tabellensiebten Holstein Kiel II, liefert ein sehr starkes Spiel ab und steht am Ende doch wieder mit fast leeren Händen da. Nachdem Niklas Eilbrecht in der 18. Minute die Wolfsburger in Führung köpfte, fiel der Ausgleich zum 1:1-Endstand erst sehr spät in der 86. Minute – natürlich nach einer Ecke.

Allerdings verkaufte sich die Mannschaft in Kiel mehr als nur teuer. Angesichts der vielen Ausfälle und der Tatsache, dass Trainer Uwe Erkenbrecher nicht einen einzigen defensiven Mittelfeldspieler im Kader hatte, verkaufte sich Wolfsburg – im positiven Sinn – vielleicht sogar über Wert. „Die Mannschaft hat super gekämpft, eine super Einstellung gezeigt“, lobte Erkenbrecher nach dem Abpfiff. Enttäuscht war er aber dennoch – nicht von der Leistung, sondern vom Ausgang. „Wir haben leider zwei Punkte liegenlassen.“ Doch die Moral seines Teams versöhnte den Trainer.

Erkenbrecher ließ Innenverteidiger Noe Baba und Außenbahner Nils Bremer ersatzweise im defensiven Mittelfeld auflaufen – und die beiden machten ihre Sache sehr gut, so wie ihre Kollegen. Lupo stand kompakt, war sehr präsent in den Zweikämpfen und kaufte Kiel den Schneid ab. Das Tor war Resultat einer einstudierten Eckballvariante. Es war in etwa eine Kopie des 1:0 von Mats Hummels für die Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Dortmund – eine scharfe Ecke auf den ersten Pfosten. Nils Bremer ist bei Lupo der Mann für die ruhenden Bälle. Seine Ecke fand den Kopf von Innenverteidiger Niklas Eilbrecht. Der erste Versuch wurde noch abgewehrt. Es gab eine weitere Ecke. Wieder Bremer, wieder auf den ersten Pfosten, erneut auf den Kopf von Eilbrecht und dieses Mal zappelte der Ball im Netz.

Ansonsten verlief die Partie relativ ereignisarm, denn die Kreuzheider warfen alles rein, kämpften um jeden Zentimeter Boden und hielten die Kieler so von ihrem Tor fern. Die Holstein-Reserve erhöhte aber den Druck. „Da hätten wir die Räume besser nutzen müssen“, bemängelte Erkenbrecher, der mit ansehen musste, wie sich Timon Hallmann nach einem Foul vermutlich schwer an der Schulter verletzte. Der Mittelstürmer, der erst kürzlich eine Muskelblessur auskurieren musste, wurde ins Krankenhaus gebracht. Diese Szene sorgte beim Lupo-Coach für großen Unmut, denn der Schiedsrichter ahndete dieses Foulspiel nicht. Erkenbrecher: „Es war generell eine sehr schlechte Schiedsrichterleistung, Kiel wurde klar bevorteilt“, war der Trainer sehr aufgebracht und fuhr fort: „Was wir als Tabellenletzter alles durchmachen müssen, ist schon Wahnsinn.“

Beim zwei Punkte teuren Eckball, der zum Gegentor führte, fehlte die Zuordnung. Im Gewühl fiel die Kugel Noah Awuku vor die Füße, der dann abstaubte. Erkenbrecher: „Das Tor müssen wir verhindern. Kiel hatte bei der Ecke alles nach vorne geschickt. Das hat bei uns vielleicht etwas für Verwirrung gesorgt.“

Lupo: Sauß – Richter, Eilbrecht, Kohn, Jungk – Baba, Bremer – Kara (83. Zverotic), Henze, Abifade – Hallmann (78. Buhac).

Tore: 0:1 Eilbrecht (18.), 1:1 Awuku (86.).

Gelbe Karten: Kohn, Noe Baba, Leon Henze (5., gesperrt), Nils Bremer.

Zuschauer: 110 im Citti Fussball Park.