Wie die Profis: U19 schlägt Hannover 96

Wolfsburg. Die A-Junioren des VfL Wolfsburg setzten sich in der Bundesliga Nord/Nordost nach einem 0:1-Rückstand gegen Hannover 96 noch mit 2:1 durch.

Ob sich die Profis des VfL Wolfsburg da etwas abgeschaut haben? Die U19-Fußballer des VfL zeigten den Profis, wie man ein Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 gewinnt. In der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost gewannen die Wolfsburger die Partie gegen die 96er mit 2:1(0:1).

Mit den Hannoveranern traf die Mannschaft von VfL-Cheftrainer Thomas Reis auf eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Das zeigte sich im ersten Durchgang. Die Wolfsburger hatten Probleme, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. „Wir haben mehr reagiert als agiert“, traf Reis den Nagel auf den Kopf. Folgerichtig musste sein Team mit einem Rückstand in die Pause gehen: Mick Gudra veredelte einen Konter der 96er mit einem platzierten Schuss zur frühen Führung (13.).

In Halbzeit 2 stellte Reis das System um, seine Elf agierte im gewohnten 4-3-3 und kam früh zum Ausgleich. Kapitän Tim Siersleben holte einen Elfmeter heraus, John Yeboah verwandelte (48.). Die VfLer waren zurück im Spiel und belohnten sich noch mit dem Siegtor. Dominik Marx brachte den VfL per Abpraller in Führung (73.). Es sollte die Entscheidung sein.

„Wir hatten im zweiten Durchgang kühlere Köpfe. Die 96er hatten nix mehr zu verlieren und wollten uns ärgern. Zum Glück konnten wir die Partie noch zu unseren Gunsten drehen“, resümierte Reis.

VfL U19: Kasten – Sommer, Edwards, Siersleben, Mai – Marx, Messeguem – Herrmann (78. Pohlmann), Saracevic, Yeboah (90. Sarcevic) – Jastremski (66. König/87. Berger)