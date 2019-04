Drei kalte Duschen für die U23 des VfL

Die Wege für Torjäger Daniel Hanslik Richtung Jeddeloher Gehäuse waren weitestgehend dicht. Der VfL rannte zwar an, doch die Gäste (vorne) verteidigten in Hälfte 2 ihre Führung mit vollem Körpereinsatz

Der Fußball-Regionalligist VfL Wolfsburg U23 hat im Kampf um Platz 1 in der Regionalliga Nord erneut Federn gelassen. Gegen den SSV Jeddeloh setzte es für das Team von Trainer Rüdiger Ziehl eine nicht einkalkulierte 2:3 (2:2)-Heimniederlage. Es war die zweite Niederlage für den VfL in den vergangenen vier Spielen – und im Gegensatz zum 3:2-Erfolg eine Woche zuvor beim VfB Oldenburg trugen die Comeback-Qualitäten der Ziehl-Elf dieses Mal keine Früchte.

Doch der Reihe nach: Vor 346 Zuschauern im AOK-Stadion begann die Partie für die Hausherren mit zwei kalten Duschen. Almir Ziga (5. Minute) und Kasra Ghawilu (15.) gestalteten das Geschehen genau entgegengesetzt zu dem, was sich VfL-Trainer Rüdiger Ziehl im Vorfeld vorgestellt hatte. Er wollte mit seiner Elf in Führung gehen, um dann Ball, Tempo und somit Gegner und Spiel dominieren. Doch das alles war nach einer Viertelstunde Makulatur. „Die Anfangsphase der Partie haben wir komplett verschlafen, vor allem am richtigen Defensivverhalten mangelte es“, sagte Ziehl.

Stattdessen waren erneut Nehmer- und Comeback-Fähigkeiten der Wolfsburger gefragt – wie schon vor Wochenfrist in Oldenburg, wie auch vor zwei Wochen gegen Weiche Flensburg. Ziehl unterstützte die Aufholjagd mit einer personellen Korrektur seiner Startelf. Verteidiger Dominik Franke musste raus, Angreifer Blaz Kramer kam (26.). Eine Maßnahme, die sich schnell rentierte: Der Slowene traf nur vier Minuten nachdem er das Feld betreten hatte zum 1:2-Anschluss. Und es kam noch besser für die Grün-Weißen. Zwei Zeiger-Umdrehungen später stand es 2:2. Julian Justvan war zur Stelle (32.).

Halbzeit 2 begann wie die erste: mit einer kalten Dusche für den VfL. Julian Bennert traf zum 3:2 für die Gäste (47.). Doch erneut setzte bei den inzwischen Rückstand-erprobten Gastgebern keine Schockstarre ein. Im Gegenteil: Der VfL schaltete einen Gang hoch und drängte auf den erneuten Ausgleich. Bei Julian Klamts zu schwachem Abschluss (60.) und Iba Mays Kopfball, der knapp über den Querbalken strich (65.), blieb der Torschrei in den Kehlen hängen.

Der Einbahnstraßen-Fußball setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Der VfL drängte, während Jeddeloh reichlich zu tun hatte mit den Aufräumarbeiten in und um den eigenen Strafraum. Die Wege Richtung Tor waren für die Wolfsburger dicht. Bezeichnend: Ein Schuss des eingewechselten Marcel Stutter wurde kurz vor der Linie durch die vielbeinige SSV-Abwehr noch geblockt (80.), Iba Mays Kopfball klatschte gegen den Pfosten (90.). Es passte zu dem gebrauchten Tag.

VfL U23: Menzel – Klamt, Ziegele, Franke (26. Kramer) – May – Saglam, Stach (42. Conde), Möker (67. Stutter), G. L. Itter – Justvan, Hanslik.

Tore: 0:1 Ziga (5.), 0:2 Ghawilu (15.), 1:2 Kramer (30.), 2:2 Justvan (32.), 2:3 Bennert (47.).

Gelbe Karten: May, Klamt / Ghawilu, Ziga.

Zuschauer: 346 im AOK Stadion.