Profi-Boxer Wojcicki triumphiert beim „Heimspiel“

Das Heimspiel des Titelträgers, es wurde zum Triumphzug: Patrick Wojcicki, Profi-Boxer aus Wolfsburg, verteidigte bei der Box-Gala im Congress-Park seinen Inter-Continental-Gürtel der IBF einstimmig nach Punkten. Der „Wolf“ setzte sich im Mittelgewicht souverän gegen den südamerikanischen Meister Marcelo Fabian Caceres (Argentinien) durch – und wurde von den rund 2000 Zuschauern gebührend gefeiert.

„Ich bin hier zu Hause, das ist meine Stadt. Da nimmt mir keiner den Titel weg“, sagte der 27-Jährige noch im Ring, nachdem er sich „seinen“ Gürtel wieder umgeschnallt hatte und mit dem Lorbeerkranz des Siegers ausgezeichnet worden war. Alle drei Kampfrichter hatten das harte, teils zerfahrene Duell vollkommen zurecht für den Wolfsburger gewertet: 114:112, 117:109 und 115:111 hieß es auf den Zetteln der Punktrichter.

Sauerland Box-Gala im CongressPark in Wolfsburg Am Samstag, 6. April 2019, flogen im Congress-Park Wolfsburg bei der Sauerland Box-Gala die Fäuste. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Der routinierte Argentinier, der bereits seinen 22. Profikampf bestritt, war mit seinem unorthodoxen Stil alles andere als einfach zu boxen. „Es war eine unbequeme Aufgabe, die Patrick gut gelöst hat“, konstatierte Wojcickis Coach Antony Spatola: „Der Gegner war physisch sehr stark. Ich bin vollkommen zufrieden. Patrick hat wieder wichtige Erfahrungen gesammelt – das macht ihn noch stärker“, meinte der Trainer.

„Der Argentinier hat zweimal gelogen, das hat mir gar nicht gefallen“, betonte Trainer Antonino Spatola und spielte damit auf die beiden Szenen in Runde 7 und 9 an, in denen Caceres – jeweils nach linken Haken – angezählt wurde und „einen Kopfstoß angezeigt hatte“. Es waren Szenen, die zum unsauberen Boxstil des Südamerikaners passten, der oftmals wild nach vorne stürmte und sich frühzeitig den Unmut des Wolfsburger Publikums zuzog. Denn bereits in der vierten Runde schickte Caceres seinen Gegner mit zwei klassischen Ringer-Einlagen zu Boden.

„Er wollte mich aus der Ruhe bringen, hat versucht, mich zu provozieren“, sagte Patrick Wojcicki, der sich von diesen Spielchen und weiteren Gesten allerdings nicht aus seinem Rhythmus bringen ließ. „Der Argentinier hat genauso geboxt, wie wir es erwartet hatten. Er war wild, hatte oft den Kopf unten. Deshalb konnte auch ich nicht so sauber boxen. Ich musste diesen Weg gehen“, resümierte der ungeschlagene „Wolf“ nach seinem 13. Sieg im 14. Profikampf.

Durch diesen Erfolg verbesserte sich Patrick Wojcicki weiter in der Weltrangliste und dürfte in der IBF nun an „Position 4 oder 5“ geführt werden, so Spatola. „Wir liebäugeln nun mit einem EM-Kampf. Promoter Nisse Sauerland wünscht sich sogar zeitnah einen WM-Kampf“, berichtete Antonino Spatola nach dem erfolgreichen Heimspiel des Champions.