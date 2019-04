Piekarski meistert die Premiere

„Ich war von Nico begeistert – er hat sein Debüt gemeistert“: Erfolgscoach Antonino Spatola lobte seinen Schützling Nicolas Piekarski nicht von ungefähr. Der Mittelgewichts-Kämpfer aus Wolfsburg feierte im Congress-Park eine gelungene Premiere als Box-Profi und ließ seinem routinierten Kontrahenten Michal Vosyka (Tschechien) keine Chance.

Die drei Punktrichter sahen den Lokalmatadoren in allen vier Runden vorne – 40:36 für Piekarski hieß es auf ihren Zetteln. Dabei entkam der 35-jährige Tscheche, der bereits 50 Kämpfe bestritten hat (7 Siege), nur knapp einem K.o. Gegen Ende der zweiten Runde wackelte er bedenklich, als Piekarski eine ganze Reihe guter Treffer ins Ziel brachte.

„Wir hatten uns darauf eingestellt, dass er nicht schnell runtergeht“, erklärte Piekarski nach seiner erfolgreichen Premiere. „Das war ein Fuchs mit einer großen Ringerfahrung. Gut, dass der Kampf über vier Runden ging“, befand Coach Antonino Spatola. Und so konnte sein Schützling sein bislang „größtes Box-Erlebnis“ auch in vollen Zügen genießen. „Es war sehr geil fürs erste Mal“, betonte der 19-jährige Wolfsburger, der in den letzten drei Minuten des Kampfes von „Nico, Nico-Rufen“ getragen wurde.

„Es war ein geiles Erlebnis, in der eigenen Stadt zu boxen“, erklärte Piekarski, der vor solch einer Kulisse „nur“ bei der Kickbox-WM gekämpft hatte. „Früher habe ich Boxen nur nebenbei gemacht. Da war ich nicht so erfolgreich wie im Kickboxen“, meinte der Wolfsburger. „Ich werde nun weiter viele Kämpfe bestreiten. Und wenn es gut läuft, stehe ich vielleicht irgendwann mal an Patricks Stelle“, sagte er schmunzelnd und spielte damit auf seinen Teamgefährten Patrick Wojcicki an, der seinen Interconti-Titel im Mittelgewicht souverän verteidigte.