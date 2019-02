Reis legt nach Niederlage Protest ein

Ein wirkliches Glanzlicht hatten weder Kampfsportler Artur Reis vom VfL Wolfsburg noch sein Gegner Imran Daurbekov (Hannover) bei ihrem Aufeinandertreffen setzen können. Bei der Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung „We love MMA“ in Hannover war es ein zähes Ringen am Boden beider Akteure – das der frühere Kickbox-Weltmeister aus der Autostadt mit einer Niederlage quittierte. Allein: Hinnehmen will er den Punktentscheid nach den zwei Runden à fünf Minuten nicht so einfach. Der 26-Jährige hat Protest gegen die Wertung eingelegt.

Eine Szene zu Beginn des zweiten Abschnitts gibt Reis Hoffnung, dass diese Niederlage noch umgewandelt werden könnte, wenigstens in ein Unentschieden: Er hatte seinen Gegner im Bodenkampf schwer an der Nase erwischt, so dass der aus dem Ringen kommende Daurbekov stark blutete. Reis wertet dies als Wirkungstreffer, im MMA „Damage“ genannt. Im Regelwerk des deutschen Verbands Gamma heißt es in Paragraph 7, dass „der Bereich der Wirkung der Techniken (...) den taktischen übergeordnet“ ist. Das würde bedeuten, dass der taktisch überlegenere Hannoveraner, der Reis in diesem weitgehend ereignislosen Duell unter sich am Boden hielt, durch diesen Schlag einen Punktabzug hätte bekommen müssen – und Reis ein Remis. Der Wolfsburger sagt: „Die Punktrichter haben dort nach einem veralteten Regelwerk gewertet, es muss zumindest ein Unentschieden geben.“

Der Weg ist jetzt folgender: Mündlich hat er bereits am Kampfabend Protest eingelegt, dieser Tage folgt ein Video und seine schriftliche Aussage. Die Gamma wird sich dann mit dem Fall beschäftigen. „Ein neutrales Kampfgericht wird den Fight dann neu bewerten“, so Reis. Mit dem Urteil rechnet der VfLer in den kommenden Wochen.

Es geht dem 26-Jährigen dabei vor allem ums Prinzip, nicht etwa um eine höhere Gage bei seinem Käfig-Comeback nach 14 Monaten. „Es ist so etwas wie eine Frage der Ehre“, sagt er. In seinem Kampfrekord würde diese dritte Niederlage im fünften Kampf im Octagon gelöscht werden. Was er aber auch so schon einmal mitnehmen kann: Gegen den sehr erfahrenen Bodenkämpfer Daurbekov hat sich Reis auf der Matte ganz gut geschlagen.