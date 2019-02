Renelli wird neuer Trainer in Ehmen

Nach der Trennung von Sven Schubert vor zwei Wochen hat der TSV Ehmen nun bekanntgegeben, wer ab Sommer die Geschicke beim Wolfsburger Fußball-Kreisligisten übernehmen wird: Mit Toni Renelli ist es ein Urgestein von Lupo Martini, der aktuell deren Männer-Reserve in der Bezirksliga coacht.

Insgesamt spielte und coachte der 35-Jährige neun Jahre an der Kreuzheide, war als Spielertrainer bereits vor seinem Engagement mit der Zweitvertretung mit Lupo III in der Kreisliga aktiv und als Spieler ein Stürmer mit Torgarante.

Jetzt wagt er sich in Ehmen an seine erste Aufgabe als Trainer einer Erstvertretung, wenn auch wieder eine Liga tiefer. „Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe, und möchte mit meinem gesamten Team in Ehmen langfristig etwas aufbauen. Gleichzeitig danke ich den Verantwortlichen von Lupo/Martini, dass sie Verständnis für meine Entscheidung haben und mir diesen Schritt ermöglichen“, wird der Lupo-Coach in einer Pressemitteilung des TSV zitiert.

Weiter sagt Renelli über seinen künftigen Klub: „Die Bedingungen in Ehmen sind hervorragend, die Gespräche mit dem Verein haben mich total überzeugt.“ Mit seiner jetzigen Mannschaft will er die Saison so gut wie möglich zu Ende bringen, aktuell ist Lupo Sechster – mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge und mit 14 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze steht das Team im gesicherten Mittelfeld.

Bei den Ehmern steht in der zweiten Saisonhälfte mit Stephan Schünemann ebenfalls ein langjähriger Torjäger an der Seitenlinie. Auf diese Interimslösung hatte sich der TSV verständigt, nachdem Schubert bereits Mitte Januar und nicht erst wie geplant am Saisonende gegangen war. In der Kreisliga belegen die Ehmer Platz 4. Auch für sie dürfte aber weder nach oben noch nach unten viel möglich sein.

Lupo weiß schon seit längerer Zeit, dass Renelli im Sommer aufhören wird. Einen Nachfolger für seine Zweitvertretung hat der Klub bisher nicht gefunden.