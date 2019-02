Vorsfelde nimmt nächsten Anlauf Richtung 1. Liga

Wolfsburg. Die Faustballer des MTV Vorsfelde stehen in der Hallenrunde der 2. Bundesliga wieder in der Aufstiegsrelegation – und sehen sich nicht chancenlos.

Am letzten Spieltag der 2. Faustball-Bundesliga Nord hat der MTV Vorsfelde zum dritten Mal in Folge die Aufstiegsrelegation erreicht. Dem Team von Coach Frank Kuwert-Behrenz genügte hierfür ein glanzloser 3:1-Erfolg gegen den TSV Bardowick. Die 0:3-Niederlage trotz starker Leistung gegen Spitzenreiter und Gastgeber TV Brettorf fiel nicht ins Kontor. Nach den erfolglosen Relegationsrunden im vergangenen Sommer und Winter greifen die Eberstädter am 23. Februar nun zum dritten Mal in Serie nach dem Aufstieg in die 1. Liga, zum zweiten Mal in der Halle.

Perfekt gemacht wurde die Teilnahme an dem Vierer-Turnier in Berlin durch eine wenig erbauliche Leistung gegen Bardowick. „Wir waren in allen Mannschaftsteilen nicht so bei der Sache und haben uns einige überflüssige Fehler geleistet“, ärgerte sich Kuwert-Behrenz, der allerdings zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass der Sieg in Gefahr geraten könnte. So erfüllte der MTV diese Pflichtaufgabe in vier knappen Durchgängen mit 12:10, 6:11, 11:8 und 12:10.

Gegen den ungeschlagenen Klassenprimus aus Brettorf war es dann eine ganz andere Partie. Vorsfeldes Trainer sah ein Spiel auf Erstliga-Niveau, in das seine Mannschaft alles reinwarf. Trotz der vierten Saisonniederlage in nur drei Sätzen (9:11, 6:11, 9:11) sprach Kuwert-Behrenz von „unserem besten Saisonspiel. Es war dramatisch und hochwertig – und hat Spaß gemacht.“ Das sahen auch die mitgereisten Vorsfelder so, die auf der Tribüne mit Rasseln und Tröten für Stimmung sorgten.

Und jetzt? Wie schon im Sommer ist der Oststaffel-Meister Berliner TS Gastgeber der Aufstiegsrunde. Als weitere MTV-Gegner warten Staffelrivale Leichlinger TV und Zweitliga-Neuling TSV Lola (Schleswig-Holstein, Staffel Ost).

Gegen den TS und Leichlingen war Vorsfelde im August unterlegen. Kuwert-Behrenz hofft: „Wir hatten noch einmal ein halbes Jahr Zeit, um als Team an einigen Stellschrauben zu drehen und sind Stand jetzt wieder komplett am Start. Wir sind in Berlin nicht chancenlos.“

MTV: Martin Teuner, Gian Rudolph, Jonas Biniek, Till Barthel, Nadiem Atiq, Christoph Kuwert-Behrenz, Leon Riederer.