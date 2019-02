VfL gelingt Revanche gegen Leipzig

Ole Pohlmann (links) besorgte kurz nach der Pause das 1:0 für den VfL-Nachwuchs, am Ende stand gegen Leipzig ein wichtiges 2:0.

Wolfsburg. Wolfsburgs U19-Fußballer erwischen einen perfekten Start in die zweite Saisonhälfte und zeigen sich im Bundesliga-Heimspiel eiskalt vor dem Tor.

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg sind mit einem wichtigen Sieg in die zweite Saisonhälfte der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost gestartet. Im Duell Zweiter gegen Vierter feierten die Wolfsburger auf Kunstrasen im Porschestadion einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen RB Leipzig und distanzierten den Verfolger, der das Hinspiel noch gewonnen hatte.

Die Mannschaft von VfL-Cheftrainer Thomas Reis, bei der Winterzugang Michael Edwards durchspielte, durfte sich im ersten Durchgang zweimal bei Keeper Lino Kasten bedanken, dass es torlos in die Halbzeit ging. Erst entschärfte der 18-Jährige einen gefährlichen Freistoß (22.) dann war er nach einer Ecke zu Stelle (29.). „Offensiv haben wir es selbst nicht optimal gelöst“, kritisierte Reis an der Leistung in der ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Wolfsburger das Tempo und blieben bei null Grad eiskalt vor dem Tor: Nach einer scharfen Flanke von Charles-Jesaja Herrmann grätschte Ole Pohlmann den Ball ins Tor (52.). In der 75. Minute tankte sich Soufiane Messeguem auf links stark durch, diesmal war Muhammed Saracevic in der Mitte der Nutznießer. Leipzig kam immer wieder gefährlich in den VfL-Strafraum, wirklich gefährliche Abschlüsse resultierten daraus jedoch nicht.

„Im Großen und Ganzen war der Sieg verdient, für einen Start gegen RB Leipzig kann man richtig zufrieden sein“, bilanzierte Reis. Da Primus St. Pauli jedoch sein Stadtderby spät noch gegen den Hamburger SV gewann (2:1), bleibt es bei zwei Zählern Rückstand.

VfL: Kasten ­­– Sommer, Edwards, Siersleben, Mai – Marx (90. Brandt) – Pohlmann, Messeguem – Herrmann (78. Abdijanovic), Jastremski, Saracevic.

Tore: 1:0 Pohlmann (52.), 2:0 Saracevic (75.).