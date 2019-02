27:22! VfL feiert Sieg mit Turbulenzen

Wolfsburg. Die Oberliga-Handballerinnen straucheln kurz vor der Pause, gewinnen am Ende aber souverän gegen Tostedt. „Punkte geben Auftrieb und Sicherheit.“

Fünf Punkte aus drei Spielen: Der VfL Wolfsburg bleibt im Jahr 2019 ungeschlagen und arbeitet sich ans Oberliga-Mittelfeld heran. Die VfL-Handballerinnen bezwangen den MTV Tostedt mit 27:22 (10:11).

Die Partie gegen Tostedt war ein Auf und Ab für die Wolfsburgerinnen – und allen voran für deren Trainer Oliver Bült, dessen Stimmung Achterbahn fuhr. „Die Kabinenansprache hatte es in sich“, berichtete der Coach. Da lag seine Mannschaft 10:11 zurück. Wie es dazu kommen konnte? „Ich weiß nicht, was Ende der ersten Halbzeit los war. Wir hatten wieder acht, neun ganz schwache Minuten“, sagte der Coach.

Der VfL war beflügelt gestartet, hatte ein 8:2 vorgelegt. Es sah so aus, als könnte Bült einen ruhigen Nachmittag verleben. „Das hätte ein entspanntes Spiel werden sollen“, sagte er. Doch es wurde turbulent. Die Wolfsburgerinnen setzten die Vorgaben Bülts zu Beginn sehr genau um: Die Schwestern-Achse Dorothee und Friederike Kröger kam kaum zum Zug. „Wir haben die Anspiele an den Kreis fast komplett unterbunden, auch aus dem linken Rückraum kam wenig“, sagte Bült. Die schnelle Außen Justine Daniel hatte der VfL ebenfalls im Griff, setzte sich Tor um Tor ab.

Mit einer Sechs-Tore-Führung im Rücken ließen sie sich zu gewagteren Aktionen verleiten. „Irgendwann hat jede für sich gespielt, alle wollten Tore werfen“, sagte Bült. „Wir haben keinen Druck mehr auf die Abwehrreihe des MTV ausgeübt, sondern Abschlüsse gesucht.“Aus einem 10:6 wurde bis zur Pause ein 10:11. Bült sprach die Fehler in der Pause entschieden an.

Der VfL kassierte zwar noch das 10:12, fing sich aber. „Die Mannschaft hat Moral bewiesen, sehr schnell zurück ins Spiel gefunden“, betonte Bült. Der Plan des Trainers für Halbzeit 2 war es, das Tempo so lange so hoch zu halten, dass der MTV in der Schlussphase einbricht. „Wir wussten, dass Tostedt konditionell Probleme bekommen würde, wenn wir Gas geben“, erklärte Bült. „So ist es gekommen.“

Bis sieben Minuten vor Spielende blieb der MTV dran. In der 54. Minute kassierte Tostedt eine Zeitstrafe, die die Entscheidung herbeiführte. Der VfL setzte sich auf 23:16 ab. „Tostedt war in der Schlussphase völlig platt. Sie haben sich immer wieder in unserer Deckung festgerannt“, berichtete Bült. „Meine Spielerinnen standen perfekt, haben defensiv super gearbeitet.“ Einziger Makel: „Die Chancenverwertung war wieder schlecht. Wir hätten mindestens zehn Tore mehr machen können, haben jedoch Tostedts Torfrau zur Heldin gemacht.“

Nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge rücken die Wolfsburgerinnen ans Mittelfeld heran. Noch zwei Punkte sind es auf Platz 11. „Die Punkte geben Auftrieb und Sicherheit“, betonte Bült.

VfL Wolfsburg: Bausewein, Ruppelt – Drotleff, Neumann (1), Kohn (6), Lindner (1), Heyne (1), Fanslau (4), Behne-Wiswe (5), Steinke (3), Kohnert (1), Tauker (5).