Vorsfelde II beendet seinen Negativlauf

Der Knoten ist geplatzt: Besser hätten die Handballer des MTV Vorsfelde II ihren ersten Sieg nach acht Niederlagen in Serie kaum timen können. Ausgerechnet im Schlüsselspiel gegen den VfL Lehre beendeten die Eberstädter den Punktlos-Lauf. Der MTV schöpft durch das 27:22 (12:12) wieder Hoffnung im Landesliga-Abstiegskampf.

Dass es im Duell des Zwölften gegen den Elften um viel ging, war den Teams anzumerken. „Die Anfangsphase war geprägt von Nervosität und Aufregung“, berichtete MTV-Trainer Alexander Hofmann. Dabei lief es gut an für die Hausherren. Nach 14 Minuten führten die Vorsfelder mit 7:4. Doch zwei Zeitstrafen später waren sie mit 7:9 hinten. „Wir haben im gesamten ersten Durchgang viele Bälle hergeschenkt, waren unkonzentriert im Passspiel“, sagte Hofmann. Lehre störte in einer 5-1-Abwehr geschickt. Die Mehrzahl der Gegentore fing sich Vorsfelde nach Kontern. „Da waren wir anfällig. Wir haben bestimmt sieben Tore nach Gegenstößen kassiert“, so Hofmann. Im Positionsspiel stand seine Abwehr. „Wir haben in der Deckung intensiv gearbeitet, die Passwege zugestellt. Lehre hat vor allem aus dem Rückraum wenig machen können.“ Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit musste beim MTV allerdings Abwehr-Ass Thorben Günther raus. Der Nachwuchsmann hatte einen Schlag auf die Hüfte bekommen. Mit der Schlusssirene traf Kai Aselmann zum 12:12-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Lehrer stärker, bis auf 17:14 zog der VfL davon. Doch die Gastgeber kamen zurück, glichen in der 49. Minute zum 18:18 aus. Dann ging es offen zu, bis zum 22:22 (56.) – bis Marius Kusian mit einer Zeitstrafe raus musste. Die Partie drohte Vorsfelde zu entgleiten. Doch es kam anders: Leon Hinrichs und Aselmann mit seinem zehnten Treffer stellten auf 24:22. Hofmann nahm eine Auszeit, schwor sein Team auf die Schlussminuten ein – erfolgreich. Mit wieder sieben Mann auf dem Feld legten die Vorsfelder nach, für die Entscheidung sorgte Dustin Andres, der in der 59. Minute einen Ball des VfL abfing und auf 26:22 erhöhte. „Die Schlussphase war sehr stark“, lobte Hofmann. „Vielleicht gibt uns der Sieg einen Schub.“

MTV II : Zwengel, Kassubek – Haselhorst, Aselmann (10), Kusian, Seimann, Günther (2), Wurzel (2), Andres (3), Fa. Guiret, Fl. Guiret (4), Hinrichs (3), Kleinow (3).