Vorsfelde mit erneutem Patzer gegen Burgdorf

Wieder kein Sieg gegen die TSV Burgdorf III: Zum zweiten Mal in dieser Saison stolperten die Handballer des MTV Vorsfelde über die TSV-Reserve. Die Eberstädter mussten sich mit einem 25:25 (12:12) begnügen, festigten damit aber immerhin Oberliga-Rang 2.

Eigentlich waren die Vorsfelder entschlossen, die Hinspielpleite wettzumachen. Doch so richtig ließ sich die Unzufriedenheit über die bittere Auswärtsniederlage nicht in Energie fürs Heimspiel umwandeln. „Die Bereitschaft, mehr zu geben, war nicht da“, sagte MTV-Trainer Daniel Heimann. Die Vorsfelder ließen vermissen, was sie sonst auszeichnet. „Wir waren nicht emotional, nicht präsent, nicht leidenschaftlich genug“, so Heimann.

Burgdorf nutzte das, spielte clever, ohne zu glänzen. Dem Außenseiter kam zugute, dass die Schiedsrichter keinen guten Tag erwischt hatten. Zwar wurde keines der Teams in besonderem Maße begünstigt oder benachteiligt. Doch unterbrachen die vielen strittigen Entscheidungen des Gespanns immer wieder den Spielfluss. „Die Partie war zerfahren, es gab viele Unterbrechungen“, sagte Heimann. „Die Schiedsrichter hatten keine Linie. Das war oft zu kleinlich oder überhart, dann aber auch wieder zu großzügig.“ Die Spieler wussten so nie, was sie sich erlauben können. „Für alle auf dem Feld war es schwer, sich darauf einzustellen“, sagte Heimann. „Es ist schnell Unmut aufgekommen.“

Die Vorsfelder bekamen ihr Spiel nicht in den Griff. Ohne den wichtigen Rückraumschützen Bert Hartfiel (Komplikationen nach Weisheitszahn-OP) fehlte die Zielstrebigkeit. „Wir waren fahrig, haben Fehler gemacht“, berichtete Heimann. „Für Torerfolge mussten wir sehr hart arbeiten.“ Von einem Offensivspektakel, wie es der MTV gerade erst in Schaumburg gezeigt, war die Mannschaft weit entfernt. Nie lagen mehr als zwei Tore zwischen den Kontrahenten, es war immer ausgeglichen.

Nach 18:20-Rückstand verdiente sich der MTV sieben Minuten vor Schluss eine 21:20-Führung. Bis in die Schlussminute das gleiche Muster: Vorsfelde legte vor, Burgdorf zog nach. Als Lars Hoffmann in der 59. per Siebenmeter zum 25:24 traf und MTV-Torwart Timon Wilken kurz darauf hielt, schien die Partie fast entschieden. Die Gastgeber waren weniger als eine Minute vor Spielende in Führung und in Ballbesitz. Die TSV machte auf, deckte offensiv – und verleitete die Vorsfelder tatsächlich zu einem Abspielfehler. Den Gegenstoß konnte Hoffmann unterbinden, eigentlich auch fair, nach Einschätzung des Vorsfelder Trainers. „Das war allenfalls ein Freiwurf, eher aber Schritte und Ballbesitz für uns“, merkte Heimann an. Die Schiedsrichter gaben Siebenmeter für Burgdorf, der erfahrene Spielertrainer Andrius Stelmokas verwandelte zum Remis. „Wir müssen das abhaken, uns auf das Topspiel gegen Nienburg konzentrieren“, sagte Heimann.

MTV Vorsfelde: Wilken, Krüger – Kühlbauch (1), Herda (5), Tangermann, Thiele (2), Bock (1), Bangemann (3), Günther (1), Helmsing (2), Guiret, Schilling (1), Hoffmann (8), Michael (1).