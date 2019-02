VfB-Festung hält dank Knobbes Taktik-Kniff

Die Festung Windmühlenberg bleibt uneinnehmbar: Auch das siebte Heimspiel der Saison gestalteten die Handballer des VfB Fallersleben siegreich. Gegen den Verbandsliga-Dritten HSG Oha gewannen die Hoffmannstädter mit 27:19 (14:12).

20 Minuten lang war die Begegnung völlig offen. Die Gäste aus dem Harz führten zwischenzeitlich mit zwei Toren Vorsprung, das 4:6 glichen die Fallersleber allerdings kurze Zeit später aus. „Es ging in der Anfangsphase sehr ausgeglichen zu“, so VfB-Trainer Mike Knobbe. Die taktischen Maßnahmen Knobbes griffen noch nicht vollends.

Der Coach hatte Oha mit einer 4-2-Deckungsvariante überrascht. Fallersleben agierte mit vier defensiven Abwehrspielern und nahm zwei HSG-Akteure kurz. „Wir hatten zuvor dreimal gegen Oha verloren. Da mussten wir etwas ändern“, erklärte Knobbe seinen taktischen Kniff. Nach 20 Minuten schlug es sich zwar noch nicht im Ergebnis nieder, doch Knobbe hatte erkannt, dass das Angriffsspiel der Gäste stockte. „Die 4-2-Deckung hat Oha aus dem Konzept gebracht“, sagte der VfB-Coach. „Taktisch hatten sie keine Antworten, fanden kaum Lösungen.“ Die Hausherren hingegen kamen gut klar in der neuen Formation. „Wir haben gut gearbeitet, waren aggressiv“, erklärte Knobbe.

Dass sich die Fallersleber im ersten Durchgang keinen Vorsprung erspielt hatten, lag in erster Linie am wenig konsequenten Offensivauftritt der Gastgeber. „Einige Aktionen gingen daneben“, so Fallerslebens Trainer.

Nach der Pause steigerte sich der VfB. Die Offensive ließ weniger Chancen aus, in der Abwehr kam kaum noch etwas durch. Torwart Philip Lührs drehte auf. „Philip hat immer mehr gehalten“, sagte Knobbe. „Als Team wurden wir besser.“ Von 14:14 setzte sich der VfB auf 18:14 ab, zog dann auf 22:16 weg. „Das war der Gang, den die Partie nehmen musste. Wir waren überlegen, haben uns im in der ersten Hälfte aber nicht abgesetzt. In Halbzeit 2 ist uns das gelungen“, betonte Knobbe. Oha kam im zweiten Durchgang auf sieben Treffer, nach der 43. Minute erzielte die HSG nur noch zwei Tore. „Acht Tore Vorsprung sind am Ende vielleicht ein paar zu viel. Aber der Sieg war hochverdient und souverän“, erklärte Knobbe, der es sich sogar leisten konnte, 40 Minuten auf Marco Schöttke zu verzichten. Marcel Wolff sprang ein und überzeugte.

Damit stehen die Fallersleber bei sieben Siegen in sieben Heimspielen. „Wir haben ein unumstößliches Selbstvertrauen zu Hause“, sagte Knobbe. „In eigener Halle treten wir anders auf, sind viel sicherer.“

VfB Fallersleben: Lührs, Heinecke – Reitmeier (3), Schöttke (4), Schmidt (3), Frerichs (2), Hoffmann (2), Bichbäumer, Heyen (1), Wolff (2), Basile (2), Diekhöner, Burmester, Behrens (7).