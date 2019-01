VfL II mit erstem Dämpfer in der Vorbereitung

Erster Dämpfer für Wolfsburgs U23-Fußballer: Am Donnerstag verlor der VfL II, Spitzenreiter der Regionalliga Nord, erstmals ein Testspiel während der Wintervorbereitung. Gegen die U21 des VfB Stuttgart, Drittletzter in der Regionalliga Südwest, setzte es im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Alicante ein 1:3 (0:0). Wolfsburgs Trainer Rüdiger Ziehl sah eine „verdiente Niederlage“ seiner Mannschaft und wertete sie „als einen kleinen Weckruf“.

Nennenswertes passierte erst im zweiten Durchgang: Oliver Wähling sorgte für die Führung der Schwaben (54. Minute), doch die Antwort folgte im direkten Gegenstoß: Der erst vor wenigen Tagen ins Mannschaftstraining eingestiegene Yannik Möker brachte den Ball aus 18 Metern im Kasten unter (55.). Das 1:1 hielt jedoch nicht lange an. Wolfsburgs Abwehr schaffte es nicht, eine Flanke eindeutig zu klären, so dass letztendlich Daniel Nussbaumer den Ball ins Tor schob (71.). Den Schlusspunkt setzte Stuttgarts David Tomic mit einem direkt verwandelten Freistoß (77.).

In der Liga geht’s für den VfL II in gut drei Wochen wieder los, wenn der Hamburger SV II am 25. Februar (20.15 Uhr) zu Gast ist. Bis dahin folgen noch zwei Tests: Am 9. Februar geht’s gegen den SV Rödinghausen und am 16. Februar an gleicher Stelle gegen Werder Bremen II (jeweils 13 Uhr am Elsterweg).