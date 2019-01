Artur Reis vom VfL Wolfsburg steigt wieder in den MMA-Käfig

Artur Reis kämpft am Samstag bei „We love MMA“ in Hannover.

Wolfsburg. Das wird schwierig: Der Wolfsburger Kampfsportler trifft am Samstag in Hannover nach 14 Monaten MMA-Pause auf einen erfolgreichen Ringer.

Käfig-Comeback für den früheren Kickbox-Weltmeister: Artur Reis steigt nach mehr als 14 Monaten an diesem Samstag wieder ins Octagon, bestreitet in der Swiss-Life-Hall in Hannover seinen fünften Kampf im Mixed Martial Arts (MMA). Sein Gegner ist mit Imran Daurbekov ein erfolgreicher Ringer. Für den Wolfsburger bedeutet dies: Es wird ein ganz schwieriges Duell.

Seinen letzten MMA-Kampf hatte der VfLer im November 2017. Das Comeback hätte bereits im Dezember stattfinden sollen, doch Reis’ Kampf platzte. Der Wolfsburger kommt bisher auf zwei Siege in vier Kämpfen. Im vergangenen Jahr war er nur einmal in den Boxring geklettert, hatte in Braunschweig sein Profidebüt gegeben und vorzeitig gegen den Tschechen Dominik Landgraf gewonnen.

Im Rahmen der Kampfserie „We love MMA“ hätte Reis nun in Hannover eigentlich gegen einen früheren Muay-Thai-Weltmeister antreten sollen. In diesem Fall hätte etwas mehr „Waffengleichheit“ geherrscht, da sich Muay-Thai und Kickboxen zumindest ein wenig ähneln, beide Disziplinen im Stand stattfinden. Der Standkampf ist für den früher so erfolgreichen Kickboxer Reis die Paradedisziplin. Wenn es an den Boden geht, hat er Nachteile – gerade gegen einen erfahrenen Ringer, der auch in der Bundesliga antritt. „Ich habe mich am Boden schon verbessert“, versichert der 26-Jährige, der aber weiß: „Es wird sehr schwierig gegen Daurbekov. Aber ich mag es, mich mit starken Gegnern zu messen.“

Reis’ Taktik sieht es vor, den Bodenkampf möglichst lange zu vermeiden. Weil der Gegnerwechsel so kurzfristig kam, hat der Wolfsburger Kampfsportler nicht mehr viel Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen. Aber, so Reis: „Ich habe in meiner Trainingsgruppe beim VfL einen Ringer, der Daurbekov kennt.“ Vielleicht kann er sich da noch einige Tipps abholen, um sein Käfig-Comeback erfolgreich zu gestalten.