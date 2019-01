Patrick Wojcicki verteidigt seinen IBF-Interconti-Titel erneut in Wolfsburg. Am 6. April kämpft der Lokalmatador gegen den Argentinier Marcelo Caceres.

Patrick Wojcicki boxt wieder in Wolfsburg

Erst schien es, als sei der Heimkampf geplatzt und es würde nach Oldenburg gehen. Doch jetzt kommt es doch wieder anders: Wolfsburgs Box-Fans dürfen sich auf eine zweite Profibox-Gala im Congresspark freuen. Am 6. April verteidigt Patrick Wojcicki seinen IBF-Interconti-Gürtel im Mittelgewicht gegen die argentinische Nummer 1 Marcelo Fabian Caceres.

Den fast ausverkauften Congresspark hatte Wojcicki im Oktober zum Kochen gebracht, als er gegen Sven Elbir erstmals seinen Gürtel verteidigt hat, den Berliner klar nach Punkten besiegte. Der Wunsch nach einer Neuauflage dieser Profibox-Premiere mit 1800 Zuschauern in Wolfsburg war sofort da. Eigentlich war die Wiederholung für den 25. Mai angedacht, doch der Termin passte dem übertragenden TV-Sender Sport1 nicht. Jetzt hat man einen passenden Termin gefunden, am Mittwoch war der Vertrag zwischen Wojcicki-Promoter Sauerland und dem Congresspark dann fixiert.

Der Zwölf-Runden-Kampf gegen den Südamerika-Meister aus Argentinien, der Pflicht-Herausforderer des Wolfsburgers ist, dürfte die schwierigste Aufgabe in der Profikarriere des 28-Jährigen werden. „Das ist ein starker Gegner, aber ich bin mir sicher, dass Patrick ihn besiegen kann“, sagt Freddy Ness, Berater bei Wojcicki-Promoter Sauerland. Coach Antonino Spatola, der die Vorbereitung mit seinem Schützling beim AKBC schon aufgenommen hat, sieht es genauso: „Was wir bisher von ihm gesehen haben, war stark. Wir gehen mit Respekt an die Aufgabe heran, aber wir sind überzeugt davon, dass wir den Titel behalten.“

Wojcicki selbst sagt vor dem Vergleich mit der Nummer 29 der Weltrangliste boxrec.com: „Auch diesmal werde ich mich mit meinem Team intensiv vorbereiten, damit ich mit einem großartigen Kampf wieder eine solch explosive Stimmung wie letztes Mal entfachen kann und der Titel in Wolfsburg bleibt!“ Zu der Chance auf das erneute Heimspiel sagt der IBF-Interconti-Champ: „Wieder in Wolfsburg zu boxen, ist fantastisch und ich danke meinem Promoter Sauerland, dass er dieses Heimspiel erneut ermöglicht hat.“

Wojcickis Vergleich mit Caceres wird der absolute Höhepunkt am 6. April, die Boxfans dürfen sich aber schon jetzt auf einen weiteren interessanten Kampf freuen – ebenfalls im Mittelgewicht. Es kommt über zehn Runden zum Rematch zwischen dem Kölner Dennis Radovan und Ronny Mittag (Fürstenwalde). Wojcicki hatte Mittag im Mai vergangenen Jahres in Potsdam den Interconti-Gürtel mit einer starken Vorstellung abgeluchst. Radovan kommt nicht zum ersten Mal in den Congresspark, er war schon im Oktober 2018 dabei – und davor hatte er bei den deutschen U19-Meisterschaften der Amateure 2009 im Finale verloren – gegen Lokalmatador Wojcicki. Anfang Dezember hatte Mittag einen sehr beherzten Fight gegen Radovan geboten, dem als Favorit gestarteten Sauerland-Profi ein mindestens verdientes Unentschieden abgerungen.

Promoter Nisse Sauerland sagt vor dem Wiedersehen mit Wolfsburg: „Bereits jetzt haben wir zwei starke Kämpfe im Programm, die auf Augenhöhe stattfinden! Patrick und Denis müssen ihre absoluten Top-Leistungen bringen, um gegen ihre Gegner zu bestehen.“

Der Kartenvorverkauf für den Abend im Congresspark soll in Kürze beginnen.