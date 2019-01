Achte Pleite in Folge für MTV Vorsfelde II in der Landesliga

Der Abwärtstrend setzt sich fort. Der MTV Vorsfelde II kassierte bei der HSG Rhumetal II die achte Niederlage in Serie. Die MTV-Handballer hängen nach dem 27:37 (13:18) im Landesliga-Tabellenkeller fest. Mit ähnlichen Problemen wie eine Woche zuvor in Uslar hatte Vorsfelde in Rhumetal zu tun....