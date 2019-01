Vorsfelde II kämpft gegen die wochenlange Sieglos-Serie

Saisonauftakt, 28:18-Heimsieg gegen die HSG Rhumetal II – der Weg schien geebnet für eine ruhige Saison in der Handball-Landesliga. Knapp fünf Monate später steht der MTV Vorsfelde II unter Druck. Vor dem Auswärtsspiel in Rhumetal ist viel Sand im MTV-Getriebe. Bei sieben Niederlagen in Serie...