Tairi vor Duell mit einem Unbekannten

Von locker bis knifflig ist für Bukurim „Limi“ Tairi am Samstagabend in Hannover alles drin. Der Boxer aus dem Stall des AKBC Wolfsburg tritt im Star Event Center am Alten Flughafen in der Landeshauptstadt zu seinem vierten Profikampf im Cruisergewicht an. Und weil der ursprüngliche Gegner...