MTV II schafft personell Klarheit

Raus aus der Abstiegszone und zurück ins Landesliga-Mittelfeld will der MTV Vorsfelde II. Die Eberstädter mobilisieren vor dem Start in die zweite Saisonhälfte noch einmal alle Kräfte. Bei der HSG Schoningen/Uslar/Wiesen soll der erste Sieg seit September her. Genau das hatte man vermeiden wollen...