Carusone soll Reislingen helfen, die Landesliga zu sichern

Die Schonfrist ist vorbei, jetzt gilt es für den SV Reislingen-Neuhaus. Landesliga-Rang 12 ist das Ziel der SVR-Fußballer. In dieser Woche steigen die Reislinger wieder ins Training ein, am Samstag nehmen sie an einem Hallenturnier in Triangel teil. Schon am 17. Januar steht der Test gegen die U23...