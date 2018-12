Armwrestling-Anfänger und -Profis zeigen Können am Laagberg

Olaf Köppen ist wieder auf der Jagd nach Fans und neuen Talenten. Mit Unterstützung des Chefs der Armwrestler des VfL Wolfsburg findet am Samstag von 18 Uhr an in der Veranstaltungsstätte am Laagberg (Mecklenburger Straße 100/gegenüber dem Hockeyheim) wieder ein Jedermann-Turnier statt. In drei...