Wobspeeders reisen zum Topspiel der Crossminton-Bundesliga

In Hamburg steigt am Sonntag von 12 Uhr an das Aufeinandertreffen der besten Mannschaften der Crossminton-Bundesliga Nord. Die SG VGH Wobspeeders I und die Elbspeeders I stehen sich gegenüber – zwei Teams, die seit Jahren den Titel des Nordmeisters unter sich ausmachen. Auch in diesem Jahr deutet...