Jahn-Rock ‘n’ Roller Birkholz/Jacobi sind nicht zu schlagen

Der nächste tolle Erfolg für die Rock ’n’ Roll Cats des TV Jahn Wolfsburg: Julia Birkholz und Jan Marc Jacobi siegten beim Strizel-Cup in Dresden, der zur Nord-Cup-Serie gehört. Die führt das Jahn-Paar damit weiter an. Ihre Vereinskollegen Alina Teetzen und Stefan Schulz holten zudem Rang 4 in der...