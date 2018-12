Handball-Oberligist MTV Vorsfelde siegt nach Stotterstart

Weniger Anlauf, mehr Souveränität: Der MTV Vorsfelde kam schneller auf Touren als sonst, so dass es in der Schlussphase verhältnismäßig ruhig zuging gegen den Lehrter SV. Die MTV-Handballer brauchten 20 Minuten, drehten dann auf und verteidigten in der Oberliga durch den 28:24 (14:12)-Heimerfolg...