2:0-Sieg – U19 macht in Berlin früh alles klar

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg gewannen ihr viertes Spiel in Folge und behaupten ihren zweiten Platz in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. Diesmal setzte sich die Mannschaft von VfL-Cheftrainer Thomas Reis in der Bundeshauptstadt beim 1. FC Union Berlin mit 2:0 (2:0) durch. Schon vor...