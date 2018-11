Heiligendorf besiegt Neindorf/Almke 6:0

In der Fußball-Kreisliga bleibt an der Tabellenspitze alles offen. In einem Nachholspiel gelang dem TSV Heiligendorf ein 6:0 (2:0) gegen eine ersatzgeschwächte FSG Neindorf/Almke. Durch diesen Erfolg haben sich die Gastgeber bis auf einen Zähler an Tabellenführer Fallersleben herangearbeitet. ...