Handball-Oberligist MTV Vorsfelde zieht sich warm an

Dass gespielt wird, ist sicher, wo gespielt wird, offen. Die Halle Im Eichholz bedarf noch der Reparatur. Die Oberliga-Handballer des MTV Vorsfelde richten sich darauf ein, in die BBS-Halle/Tischlerstraße umzuziehen. Einen weiteren Ausfall will man vermeiden. Am Samstag kommt der Lehrter SV, der...