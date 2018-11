Michel Haberechts Tor reicht nicht zum SSV-Sieg

Der Rückstand auf den Tabellenführer wächst. In der Fußball-Landesliga wollte der SSV Vorsfelde durch einen Sieg beim SC Hainberg endlich wieder einen Auswärtsdreier holen. Dies gelang nicht. „Eine absolute Top-Mannschaft gewinnt in so einem Spiel mit 2:0“, kommentierte SSV-Trainer André Bischoff...