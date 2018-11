Vorsfeldes Judo-Ass Scoccimarro scheidet in Osaka früh aus

Dieses Mal wurde es nichts mit einem Treppchenplatz bei einem internationalen Topturnier: Nach Rang 3 beim Grand Slam in Abu Dhabi und Platz 2 beim Grand Prix in Taschkent musste Judo-Ass Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde beim Grand Slam im japanischen Osaka bereits in Runde 1 die Segel...