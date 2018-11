Der VfB Fallersleben will die Gunst nutzen

Der VfB Fallersleben will die Gunst der Stunde nutzen. Kontrahent Heiligendorf ist auch an diesem Sonntag ohne Spiel, der Tabellenzweite trägt dafür am Dienstag eine Nachholbegegnung aus. Spitzenreiter VfB empfängt die FC-Reserve, im Erfolgsfall könnte der Vorsprung der Hoffmannstädter anwachsen....