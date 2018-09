VfL-Teams bleiben ohne Gegentor auf Kurs

Siege ohne Gegentore errangen am Samstag die B- und C-Junioren des VfL Wolfsburg in der Fußball-Regionalliga Nord. Die U16 gewann in Meppen 4:0, die U15 das Heimspiel gegen den VfB Lübeck mit 2:0. B-Junioren-Regionalliga JLZ Emsland – VfL Wolfsburg II/U16 0:4 (0:2). Tore: 01, 0:2, 0:3 Reincke...