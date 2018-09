VfL II mit viel Selbstvertrauen ins Topspiel

Die Fußballer des VfL Wolfsburg II sind mal wieder gefragt, die Tabellenspitze in der Regionalliga Nord zu verteidigen. Dieses Mal wartet dabei ein Spitzenspiel, der amtierende Meister SC Weiche Flensburg 08 empfängt die U23 der Grün-Weißen am Samstag um 13.30 Uhr. Schon in der letzten Spielzeit...