Werder kommt: Topspiel unter Flutlicht

Flutlicht-Atmosphäre im AOK-Stadion: Am heutigen Freitag empfangen die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg einen echten Top-Gegner. Von 19 Uhr an gastiert der SV Werder Bremen in der VW-Stadt. Dabei bekommen es die Wolfsburger mit einem Kontrahenten zu tun, der dem VfL immer wieder einiges abverlangt....