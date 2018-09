Hehlingen erkämpft in Hälfte 2 ein Remis

Der TSV Hehlingen und der SSV Vorsfelde II traten in der Fußball-Bezirksliga am gestrigen Sonntag jeweils im Kreis Gifhorn an. Während die Hehlinger nach langem Rückstand zumindest noch einen Punkt mit nach Hause nahmen, kehrte der SSV mit leeren Händen aus Neudorf-Platendorf zurück. MTV Gamsen –...