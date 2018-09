Grizzlys Wolfsburg schicken Jaillet weg! Neuer Torwart ist im Anflug

Es hatte sich in der vergangenen Woche abgezeichnet, nun teilten es die Grizzlys auch offiziell mit: Torwart-Testkandidat Tanner Jaillet muss den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten wieder verlassen. Der Kanadier fiel in seiner Probezeit durch, bereits am Freitag zum Saisonstart in Iserlohn soll...