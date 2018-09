2:3 gegen Stavanger – Grizzlys verpatzen Teil 1 der Generalprobe

Die Grizzlys verpatzten den Start in ihr Generalproben-Wochenende. Mit 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) verlor der Wolfsburger Eishockey-Erstligist am Freitag sein Auftaktspiel beim Vorbereitungsturnier in Bremerhaven gegen den mehrfachen norwegischen Meister Stavanger Oilers und verpasste damit den erhofften...