Seeger: Gefeiert wird erst daheim

Nach dem tollen Platz 6 im Luftpistolen-Einzel der Juniorinnen am Mittwoch steht am Freitagmorgen (4.30 Uhr/deutscher Zeit) der nächste Wettkampf für Vanessa Seeger vom USK Fallersleben bei der Sportschützen-Weltmeisterschaft in Changwon/Südkorea an. Vor der ersten Sportpistolen-Teildisziplin...