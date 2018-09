Jung und Tisserand vor Comeback gegen Aue

. Es ist eine Chance für die Reservisten. Am Freitag von 16 Uhr an tritt der VfL Wolfsburg im Testspiel im AOK-Stadion gegen Zweitligist Erzgebirge Aue an. Danach gewährt Bruno Labbadia seinem Team eine dreitägige Verschnaufpause. Erst am Dienstag geht es in Wolfsburg mit der Vorbereitung aufs...