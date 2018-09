VfL schmeißt fehlenden Hinds raus

. Etwas mehr als ein Jahr ist der größte Moment in der Fußballkarriere von Kaylen Hinds her. Am 1. Bundesliga-Spieltag der Vorsaison lief der junge Angreifer aus England in der Partie gegen Borussia Dortmund auf der linken Außenbahn auf. Bei der krachenden 0:3-Pleite fiel er weder auf noch ab. Aber...