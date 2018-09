Rexhbecaj: Mentalitätsmonster mit guten Aussichten

. Fußballmannschaften existieren meist in kleinen, geschlossenen Systemen. Es gibt in fast jedem Team Anführer und Mitläufer, Schweiger und Spaßkanonen, Herausforderer und Etablierte. Drängt ein Neuer von Außen in dieses System, muss er sich erst einmal beweisen. Besonders für junge Spieler, die...