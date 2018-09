Ehepaar Flimm aus Neuhaus fährt den nächsten Tanztitel ein

Nach ihrem souveränen Turniersieg vor 14 Tagen in Braunlage (wir berichteten) waren Jürgen und Christine Flimm, Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus, auch bei der dreitägigen Großveranstaltung „Die Ostsee tanzt“ am Freitag in Heiligenhafen erneut nicht zu schlagen. In der Endrunde der...