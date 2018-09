VfL U15 nur 2:2 – Wimmer-Elf verspielt eine 2:0-Führung

Nachdem die neue U15-Mannschaft des VfL Wolfsburg am Mittwoch mit einem 5:2-Sieg über Gastgeber Eintracht Braunschweig erfolgreich in die Fußballsaison der C- Junioren-Regionalliga Nord gestartet war, sollte am Samstag ein Heimsieg gegen den JFV Emsland im SV Meppen folgen. Danach sah es nach einer...