VfL-Nachwuchs klarer Sieger im Landesliga-Duell der C-Junioren.

Favoritensiege gab es am Samstag in der Fußball-C-Junioren-Landesliga. In der C-Junioren-Bezirksliga sorgt SV Reislingen/Neuhaus für Furore. Zwei Wolfsburger C-Junioren-Mannschaften zogen in die nächste Bezirkspokalrunde ein. C-Junioren-Landesliga VfL Wolfsburg II/U14 – VfB Fallersleben 3:0...