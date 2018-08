Die „Überflieger“ des VfL II wollen eine Bruchlandung verhindern

Bei den Fußballern des VfL Wolfsburg II läuft es momentan einfach richtig gut, das Team steht in der Tabelle der Regionalliga Nord an der Spitze. Diesen Platz will man nun verteidigen – und zwar am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beim Lüneburger SK Hansa. Was der VfL II derzeit offensiv abliefert, ist...