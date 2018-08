Trotz Giga-Kader: keine Trainingsgruppe 2 beim VfL

. Offenheit und Ehrlichkeit - so will Bruno Labbadia die anspruchsvolle Aufgabe lösen, in den nächsten Monaten Stimmungsschwankungen in seinem aufgeblähten Kader zu verhindern. 25 fitte Feldspieler stehen dem Trainer des VfL Wolfsburg zur Verfügung, dazu kommen drei Torhüter sowie die verletzten...